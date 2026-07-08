Vésone Le culte du Chaos ! Tour de Vésone Périgueux
mercredi 8 juillet 2026 · Tour de Vésone · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Vésone Le culte du Chaos !
Tour de Vésone 3 Rue Claude Bernard Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27
Autrefois, Front de Périgueux brisa la Tour de Vésone pour libérer le terrible dragon qui y était enfermé. Aujourd’hui, l’histoire menace de se répéter des adorateurs s’activent dans l’ombre pour faire revenir la créature…
Dans cette aventure, des traîtres se cachent parmi vous. Selon votre rôle, vous devrez collaborer pour résoudre des missions et sauver la cité, ou au contraire mentir, bluffer et trahir vos proches. Entre enquête et stratégie, Vésone Le Culte du Chaos propose une expérience pleine de suspicion au cœur de l’ancienne cité gallo-romaine. .
Tour de Vésone 3 Rue Claude Bernard Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Vésone Le culte du Chaos !
L’événement Vésone Le culte du Chaos ! Périgueux a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Communal de Périgueux
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