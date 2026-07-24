Veyrines en fête Salle des fêtes Veyrines-de-Vergt

Informations pratiques

Veyrines-de-Vergt

Veyrines en fête

Salle des fêtes Association culture loisirs festivités Veyrines-de-Vergt Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Journée d’animation au village!

Venez partager une belle journée dans la convivialité et la bonne humeur!

Au programme messe dès 10h30 puis apéritif, animation sportive pour tous et dîner festif accompagné de l’orchestre d’ Olivier Grimard!

Pensez à apporter vos assiettes et couverts

Journée d’animation au village!

Venez partager une belle journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur!

Au programme messe dès 10h30 puis apéritif, animation sportive pour tous et dîner festif l’orchestre d’ Olivier Grimard!

Pensez à apporter vos assiettes et couverts .

Salle des fêtes Association culture loisirs festivités Veyrines-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 66 45

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English : Veyrines en fête

A day of entertainment in the village!

Come and enjoy a lovely day filled with friendliness and good cheer!

The programme includes Mass at 10.30 am, followed by drinks, sports activities for everyone and a festive lunch with Olivier Grimard’s band!

Please remember to bring your own plates and cutler

L’événement Veyrines en fête Veyrines-de-Vergt a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux