Veyrines en fête Salle des fêtes Veyrines-de-Vergt
samedi 15 août 2026 · Salle des fêtes · Veyrines-de-Vergt
Informations pratiques
Veyrines-de-Vergt
Veyrines en fête
Salle des fêtes Association culture loisirs festivités Veyrines-de-Vergt Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Journée d’animation au village!
Venez partager une belle journée dans la convivialité et la bonne humeur!
Au programme messe dès 10h30 puis apéritif, animation sportive pour tous et dîner festif accompagné de l’orchestre d’ Olivier Grimard!
Pensez à apporter vos assiettes et couverts
Journée d’animation au village!
Venez partager une belle journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur!
Au programme messe dès 10h30 puis apéritif, animation sportive pour tous et dîner festif l’orchestre d’ Olivier Grimard!
Pensez à apporter vos assiettes et couverts .
Salle des fêtes Association culture loisirs festivités Veyrines-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 66 45
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English : Veyrines en fête
A day of entertainment in the village!
Come and enjoy a lovely day filled with friendliness and good cheer!
The programme includes Mass at 10.30 am, followed by drinks, sports activities for everyone and a festive lunch with Olivier Grimard’s band!
Please remember to bring your own plates and cutler
L’événement Veyrines en fête Veyrines-de-Vergt a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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