Victoria Dauberville Classique ? Gare du Midi Biarritz
samedi 13 mars 2027 · Gare du Midi · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Victoria Dauberville Classique ?
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:00:00
fin : 2027-03-13
Date(s) :
2027-03-13
Suivre une ballerine qui s’échappe littéralement de sa boîte à musique pour découvrir par elle-même tout un nouveau monde. Pour se retrouver elle-même. Telle une poupée, symbole d’une discipline où chaque mouvement est imposé et millimétré, la ballerine fuit ce qui l’a pourtant construite. Elle se découvre elle-même à travers de multiples rencontres. En traversant de nouveaux espaces, elle rencontre de nouveaux univers, découvre d’autres façons de danser et d’autres manières d’exister sur scène. Pas à pas, comment se détacher des contraintes du ballet traditionnel pour trouver sa propre voie une danse qui lui est propre ? Une nouvelle pulsion jaillit de l’intérieur. Une pulsion du coeur. Un ballet pas si classique que ça. Sans prince charmant, sans trajectoire toute tracée, sans code imposé. Une quête de soi, un ballet bifurcation. .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Victoria Dauberville Classique ?
L’événement Victoria Dauberville Classique ? Biarritz a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée Biarritz l’Impériale, l’Avenue de l’Impératrice et ses villas Office de Tourisme Biarritz 8 juillet 2026
- Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz 8 juillet 2026
- C’est la magie des courses ! Rencontre avec la société des courses de Biarritz Office de Tourisme de Biarritz Biarritz 8 juillet 2026
- Visite Flash Bellevue Le Bellevue, un Casino de 1858 Biarritz 8 juillet 2026
- Marché nocturne des créateurs Biarritz 8 juillet 2026