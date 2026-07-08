Victoria Dauberville Classique ? Gare du Midi Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Victoria Dauberville Classique ?

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Suivre une ballerine qui s’échappe littéralement de sa boîte à musique pour découvrir par elle-même tout un nouveau monde. Pour se retrouver elle-même. Telle une poupée, symbole d’une discipline où chaque mouvement est imposé et millimétré, la ballerine fuit ce qui l’a pourtant construite. Elle se découvre elle-même à travers de multiples rencontres. En traversant de nouveaux espaces, elle rencontre de nouveaux univers, découvre d’autres façons de danser et d’autres manières d’exister sur scène. Pas à pas, comment se détacher des contraintes du ballet traditionnel pour trouver sa propre voie une danse qui lui est propre ? Une nouvelle pulsion jaillit de l’intérieur. Une pulsion du coeur. Un ballet pas si classique que ça. Sans prince charmant, sans trajectoire toute tracée, sans code imposé. Une quête de soi, un ballet bifurcation. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Victoria Dauberville Classique ?

L’événement Victoria Dauberville Classique ? Biarritz a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Biarritz