Vide Atelier Céramique Atelier Anthony Bortoluzzi Oradour-sur-Vayres
Vide Atelier Céramique Atelier Anthony Bortoluzzi Oradour-sur-Vayres samedi 25 avril 2026.
Oradour-sur-Vayres
Vide Atelier Céramique
Atelier Anthony Bortoluzzi 92 Rue des Fruitiers Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 150 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le samedi 25 et le dimanche 26 avril 2026, Anthony Bortoluzzi, artiste, designer céramique, vous ouvre les portes de son atelier de céramique à l’occasion d’un vide-atelier.
Venez rencontrer l’artiste, échanger et découvrir une multitude de pièces au caractère unique, que ce soit d’anciennes collections, des collections plus récentes, d’essais, le tout à prix avantageux.
Les portes sont ouvertes de 10h à 18h sans interruption. .
Atelier Anthony Bortoluzzi 92 Rue des Fruitiers Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 10 42 60 contact@anthonybortoluzzi.com
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English : Vide Atelier Céramique
L’événement Vide Atelier Céramique Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-04-13 par Terres de Limousin
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