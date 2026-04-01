Vide Atelier Céramique Atelier Anthony Bortoluzzi Oradour-sur-Vayres

Oradour-sur-Vayres

Vide Atelier Céramique

Atelier Anthony Bortoluzzi 92 Rue des Fruitiers Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 150 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le samedi 25 et le dimanche 26 avril 2026, Anthony Bortoluzzi, artiste, designer céramique, vous ouvre les portes de son atelier de céramique à l’occasion d’un vide-atelier.

Venez rencontrer l’artiste, échanger et découvrir une multitude de pièces au caractère unique, que ce soit d’anciennes collections, des collections plus récentes, d’essais, le tout à prix avantageux.

Les portes sont ouvertes de 10h à 18h sans interruption. .

Atelier Anthony Bortoluzzi 92 Rue des Fruitiers Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 10 42 60 contact@anthonybortoluzzi.com

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English : Vide Atelier Céramique

L’événement Vide Atelier Céramique Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-04-13 par Terres de Limousin