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Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux Clécy

Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux Clécy vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 8 Rue André Hardy

Ville : 14570 Clécy

Département : Calvados

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Clécy

Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux

8 Rue André Hardy Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux
Le centre d’art Kalbass’art organise son traditionnel vide-atelier avec des oeuvres de jeunes artistes africains.

Nouveauté cette année des oeuvres d’artistes régionaux, petits trésors sortis d’ateliers à prix vide-atelier . Une occasion idéale pour découvrir l’art autrement et commencer une collection sans se ruiner !   .

8 Rue André Hardy Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 51 46 00 36  kalbassart@gmail.com

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English : Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux

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L’événement Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux Clécy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Suisse Normande

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