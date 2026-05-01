Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux Clécy
Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux Clécy vendredi 8 mai 2026.
Clécy
Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux
8 Rue André Hardy Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux
Le centre d’art Kalbass’art organise son traditionnel vide-atelier avec des oeuvres de jeunes artistes africains.
Nouveauté cette année des oeuvres d’artistes régionaux, petits trésors sortis d’ateliers à prix vide-atelier . Une occasion idéale pour découvrir l’art autrement et commencer une collection sans se ruiner ! .
8 Rue André Hardy Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 51 46 00 36 kalbassart@gmail.com
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English : Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux
Garage Sale Artists’ treasures at low prices
L’événement Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux Clécy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Suisse Normande
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