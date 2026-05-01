Clécy

Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux

8 Rue André Hardy Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux

Le centre d’art Kalbass’art organise son traditionnel vide-atelier avec des oeuvres de jeunes artistes africains.

Nouveauté cette année des oeuvres d’artistes régionaux, petits trésors sortis d’ateliers à prix vide-atelier . Une occasion idéale pour découvrir l’art autrement et commencer une collection sans se ruiner ! .

8 Rue André Hardy Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 51 46 00 36 kalbassart@gmail.com

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English : Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux

Garage Sale Artists’ treasures at low prices

L’événement Vide-atelier Trésors d’artistes à prix doux Clécy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Suisse Normande