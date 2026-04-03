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AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Vide commode Groupe Marquis de Baroncelli Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

dimanche 8 novembre 2026 · Relais Culturel · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Relais Culturel
Adresse
Avenue Théodore Aubanel
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Vide commode Groupe Marquis de Baroncelli

Dimanche 8 novembre 2026 de 9h à 17h. Relais Culturel Avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :
2026-11-08

Vide commode du Groupe Marquis de Baroncelli.
Vide commode au Relais culturel organisé par le Groupe Marquis de Baroncelli.

En vente costumes, dentelle, ombrelles, fichus, bijoux, broderies, boutis, tissus, soies, rubans d’arlésiennes, petite mercerie….

Petite restauration et buvette sur place.   .

Relais Culturel Avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Empty chest of drawers from the Marquis de Baroncelli Group.

L’événement Vide commode Groupe Marquis de Baroncelli Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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