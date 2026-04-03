Vide commode Groupe Marquis de Baroncelli Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
dimanche 8 novembre 2026 · Relais Culturel · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Vide commode Groupe Marquis de Baroncelli
Dimanche 8 novembre 2026 de 9h à 17h. Relais Culturel Avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Vide commode du Groupe Marquis de Baroncelli.
Vide commode au Relais culturel organisé par le Groupe Marquis de Baroncelli.
En vente costumes, dentelle, ombrelles, fichus, bijoux, broderies, boutis, tissus, soies, rubans d’arlésiennes, petite mercerie….
Petite restauration et buvette sur place. .
Relais Culturel Avenue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Empty chest of drawers from the Marquis de Baroncelli Group.
L’événement Vide commode Groupe Marquis de Baroncelli Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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