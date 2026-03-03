Vide dressing, Armairu hustea Salle polyvalente Ciboure

Vide dressing, Armairu hustea

Salle polyvalente Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’association Donibane Ziburuko Ihauteriak Elkartea organise un vide-dressing le dimanche 19 avril à la salle polyvalente de Ciboure.

Cet événement, ouvert au public, permettra aux visiteurs de découvrir et d’acquérir des vêtements, chaussures et accessoires de seconde main dans une ambiance conviviale.

Les personnes souhaitant exposer peuvent réserver leur emplacement via une inscription en ligne. .

Salle polyvalente Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide dressing, Armairu hustea

L’événement Vide dressing, Armairu hustea Ciboure a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme Pays Basque