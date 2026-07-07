Vide-dressing Trabenia Ascain
lundi 13 juillet 2026 · Trabenia · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Vide-dressing
Trabenia 3404 Rue Oletako Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Grand vide-dressing solidaire.
Vêtements femme, chaussures, accessoires à petits prix
Venez faire de bonnes affaires tout en soutenant notre aventure ! .
Trabenia 3404 Rue Oletako Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesjosettesen4l@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-dressing
L’événement Vide-dressing Ascain a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Eglise Ascain 7 juillet 2026
- Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Rue Ernest Fourneau Ascain 7 juillet 2026
- Les contes du matin Parc du pont romain Ascain 8 juillet 2026
- Randonnée nocturne accompagnée Crépuscule gourmand à la Rhune Bureau d’Accueil Touristique Ascain 8 juillet 2026
- Vide-greniers Rue Ernest Fourneau Ascain 11 juillet 2026