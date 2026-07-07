Vide-dressing Trabenia Ascain

Informations pratiques

Ascain

Vide-dressing

Trabenia 3404 Rue Oletako Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Grand vide-dressing solidaire.

Vêtements femme, chaussures, accessoires à petits prix

Venez faire de bonnes affaires tout en soutenant notre aventure ! .

Trabenia 3404 Rue Oletako Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesjosettesen4l@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-dressing

L’événement Vide-dressing Ascain a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque