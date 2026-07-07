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AGENDA · Ascain

Vide-dressing Trabenia Ascain

lundi 13 juillet 2026 · Trabenia · Ascain

Vide-dressing Trabenia Ascain

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Trabenia
Adresse
3404 Rue Oletako Bidea
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ascain

Vide-dressing

Trabenia 3404 Rue Oletako Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :
2026-07-13

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Trabenia 3404 Rue Oletako Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   lesjosettesen4l@gmail.com

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English : Vide-dressing

L’événement Vide-dressing Ascain a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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