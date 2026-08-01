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Vide dressing Link Café Chaunay

vendredi 21 août 2026 · Link Café · Chaunay

Vide dressing Link Café Chaunay

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Link Café
Adresse
23 ZAC Les Journaux
Ville
86510 Chaunay
Département
Vienne
Tarif

Chaunay

Vide dressing

Link Café 23 ZAC Les Journaux Chaunay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Vêtements, chaussures et accessoires   .

Link Café 23 ZAC Les Journaux Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 97 29 67  linkcafe.chaunay@gmail.com

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English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Chaunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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