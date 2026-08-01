AGENDA · Chaunay
Vide dressing Link Café Chaunay
vendredi 21 août 2026 · Link Café · Chaunay
Informations pratiques
Chaunay
Vide dressing
Link Café 23 ZAC Les Journaux Chaunay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Vêtements, chaussures et accessoires .
Link Café 23 ZAC Les Journaux Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 97 29 67 linkcafe.chaunay@gmail.com
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English : Vide dressing
L’événement Vide dressing Chaunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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