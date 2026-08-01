Vide dressing Link Café Chaunay

Informations pratiques

Chaunay

Vide dressing

Link Café 23 ZAC Les Journaux Chaunay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Vêtements, chaussures et accessoires .

Link Café 23 ZAC Les Journaux Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 97 29 67 linkcafe.chaunay@gmail.com

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English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Chaunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou