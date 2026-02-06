Vide Dressing de Sophie Rue de Pitchot Biarritz
Vide Dressing de Sophie Rue de Pitchot Biarritz dimanche 8 mars 2026.
Rue de Pitchot Hall Accueil Halle d'Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
50 exposants dans le Hall d’accueil de la Halle d’Iraty.
Vide dressing femme vêtements accessoires maroquinerie sur des marques tendance à prix accessibles. Venez chiner votre marque préférée !
Grand parking gratuit. .
Rue de Pitchot Hall Accueil Halle d’Iraty Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 28 66
