Vide Dressing de Sophie Rue de Pitchot Biarritz

Vide Dressing de Sophie

Rue de Pitchot Hall Accueil Halle d’Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

50 exposants dans le Hall d’accueil de la Halle d’Iraty.

Vide dressing femme vêtements accessoires maroquinerie sur des marques tendance à prix accessibles. Venez chiner votre marque préférée !

Grand parking gratuit. .

Rue de Pitchot Hall Accueil Halle d’Iraty Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 28 66

English : Vide Dressing de Sophie

