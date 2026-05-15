Vide-dressing estival Centre Commercial Le Galion Pélissanne

Pélissanne

Vide-dressing estival

Dimanche 14 juin 2026 de 7h30 à 13h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre Commercial Le Galion 21 avenue Pasteur Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14 13:30:00

Date(s) :

2026-06-14

C’est le moment de renouveler sa garde robe ! Imagine coiffure déballe ses cintres et ses penderies pour vous proposer des pièces féminines à prix doux !

Un vide-dressing ouvert à toutes les curieuses ! .

Centre Commercial Le Galion 21 avenue Pasteur Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 42 56

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English :

It’s time to refresh your wardrobe! Imagine Coiffure is unpacking its hangers and closets to offer you feminine pieces at affordable prices!

L’événement Vide-dressing estival Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Massif des Costes