Vide-dressing rue de Remsing Forbach
Vide-dressing rue de Remsing Forbach samedi 18 avril 2026.
Forbach
Vide-dressing
rue de Remsing Forbach Secours Catholique – Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Vide-dressing organisé par l’équipe de Forbach du Secours Catholique. A l’extérieur s’il fait beau ou à l’intérieur en cas de mauvais temps. Stand café, boissons et gâteaux.Tout public
0 .
rue de Remsing Forbach Secours Catholique – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 61 28 86
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English :
Clothing sale organized by the Secours Catholique team in Forbach. Outside if the weather is fine, or inside in case of bad weather. Coffee, drinks and cakes stand.
L’événement Vide-dressing Forbach a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME
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