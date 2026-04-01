Forbach

Vide-dressing

rue de Remsing Forbach Secours Catholique – Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Vide-dressing organisé par l’équipe de Forbach du Secours Catholique. A l’extérieur s’il fait beau ou à l’intérieur en cas de mauvais temps. Stand café, boissons et gâteaux.Tout public

0 .

rue de Remsing Forbach Secours Catholique – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 46 61 28 86

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English :

Clothing sale organized by the Secours Catholique team in Forbach. Outside if the weather is fine, or inside in case of bad weather. Coffee, drinks and cakes stand.

L’événement Vide-dressing Forbach a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME