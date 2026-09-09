Vide dressing Le Château-d’Oléron
samedi 3 octobre 2026 · Le Château-d'Oléron
Informations pratiques
Le Château-d’Oléron
Vide dressing
Place de la République Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
le mètre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Un vide-dressing avec des vêtements femmes, hommes, enfants. Venez nombreux, videz vos armoires des vêtements de la saison dernière et profitez des bonnes affaires. Le gain des réservations sera reversé au profit du Téléthon en décembre.
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Place de la République Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 64 16 96 anne_smith@orange.fr
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English :
A fashion sale featuring women’s, men’s and children’s clothing. Come one, come all, empty your wardrobes of last season’s clothes and take advantage of the bargains. All proceeds will be donated to the Telethon in December.
L’événement Vide dressing Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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