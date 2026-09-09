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AGENDA · Le Château-d'Oléron

Vide dressing Le Château-d’Oléron

samedi 3 octobre 2026 · Le Château-d'Oléron

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
17480 Le Château-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif
3 3 3 le mètre

Le Château-d’Oléron

Vide dressing

Place de la République Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Un vide-dressing avec des vêtements femmes, hommes, enfants. Venez nombreux, videz vos armoires des vêtements de la saison dernière et profitez des bonnes affaires. Le gain des réservations sera reversé au profit du Téléthon en décembre.
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Place de la République Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 64 16 96  anne_smith@orange.fr

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English :

A fashion sale featuring women’s, men’s and children’s clothing. Come one, come all, empty your wardrobes of last season’s clothes and take advantage of the bargains. All proceeds will be donated to the Telethon in December.

L’événement Vide dressing Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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