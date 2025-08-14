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AGENDA · Masevaux-Niederbruck

Vide-dressing Masevaux-Niederbruck

mercredi 11 novembre 2026 · Masevaux-Niederbruck

Vide-dressing Masevaux-Niederbruck

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue du Stade
Ville
68290 Masevaux-Niederbruck
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Masevaux-Niederbruck

Vide-dressing

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-11 09:00:00
fin : 2026-11-11 15:00:00

Date(s) :
2026-11-11

Le FC Masevaux vous propose un vide-dressing avec vêtements enfants, adultes, jouets et puériculture.
Le FC Masevaux vous propose un vide-dressing avec vêtements enfants, adultes, jouets et puériculture. 0  .

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 65 64 40 69  evenements.fcmasevaux@gmail.com

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English :

FC Masevaux is hosting a garage sale featuring children’s and adult clothing, toys, and baby products.

L’événement Vide-dressing Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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