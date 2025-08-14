Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Vide-dressing

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-11 09:00:00

fin : 2026-11-11 15:00:00

Date(s) :

2026-11-11

Le FC Masevaux vous propose un vide-dressing avec vêtements enfants, adultes, jouets et puériculture.

Le FC Masevaux vous propose un vide-dressing avec vêtements enfants, adultes, jouets et puériculture. 0 .

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 65 64 40 69 evenements.fcmasevaux@gmail.com

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English :

FC Masevaux is hosting a garage sale featuring children’s and adult clothing, toys, and baby products.

L’événement Vide-dressing Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach