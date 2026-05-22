Vide gernier salle couverte Salle J. BIHAN POUDEC (salle omnisport) Plounéour-Brignogan-plages
Vide gernier salle couverte Salle J. BIHAN POUDEC (salle omnisport) Plounéour-Brignogan-plages lundi 24 août 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Vide gernier salle couverte
Salle J. BIHAN POUDEC (salle omnisport) Route de Goulven Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Un vide-grenier à l’ambiance familiale et conviviale.
Plus de 250 mètres d’étalage en intérieur et une cinquantaine d’exposants.
Vêtements, bibelots, vaisselle, jouets etc… Petite restauration crêpes confectionnées par les bénévoles; thé, café, boissons.
Une organisation du Comité d’animation de Plounéour-Brignogan-Plages BEVA ER VRO. Exposants sur inscription.
0768034477 avant le 14/08. .
Salle J. BIHAN POUDEC (salle omnisport) Route de Goulven Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 63 26 07 51
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English :
L’événement Vide gernier salle couverte Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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