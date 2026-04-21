Vide-grenier à Azérables Salle Polyvalente Azerables
Vide-grenier à Azérables Salle Polyvalente Azerables dimanche 3 mai 2026.
Azerables
Vide-grenier à Azérables
Salle Polyvalente 5 Route du Mas Azerables Creuse
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Venez dénicher une multitude de trésors ! Buvette et snack sur place. .
Salle Polyvalente 5 Route du Mas Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 06 78 28 envadrouille.raid@outlook.fr
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English : Vide-grenier à Azérables
L’événement Vide-grenier à Azérables Azerables a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien
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