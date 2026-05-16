Cournon

Vide grenier à Cournon

Cournon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association L’arbre à palabres organise un vide grenier dans les rues de Cournon le dimanche 14 juin de 8h à 17h.

Buvette et restauration sur place .

Cournon 56200 Morbihan Bretagne +33 6 80 66 01 07

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English :

L’événement Vide grenier à Cournon Cournon a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande