Vide grenier à Cournon Cournon
Vide grenier à Cournon Cournon dimanche 14 juin 2026.
Cournon
Vide grenier à Cournon
Cournon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’association L’arbre à palabres organise un vide grenier dans les rues de Cournon le dimanche 14 juin de 8h à 17h.
Buvette et restauration sur place .
Cournon 56200 Morbihan Bretagne +33 6 80 66 01 07
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English :
L’événement Vide grenier à Cournon Cournon a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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