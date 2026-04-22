Vide-grenier à Gy Collège Ménans Gy

Gy

Vide-grenier à Gy

Collège Ménans 3 rue du puits Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Chineuses et chineurs, on vous donne rendez-vous au vide-greniers du collège Ménans qui se déroulera dans la cour de l’école de 8h à 17h. Pour les revendeurs 2 € le mètre. Inscription obligatoire. sur place, buvette et petite restauration. .

Collège Ménans 3 rue du puits Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 30 75 85 evenementapelmenans@gmail.com

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English : Vide-grenier à Gy

L’événement Vide-grenier à Gy Gy a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY