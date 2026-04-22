Vide-grenier à Gy Collège Ménans Gy
Vide-grenier à Gy Collège Ménans Gy dimanche 31 mai 2026.
Gy
Vide-grenier à Gy
Collège Ménans 3 rue du puits Gy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Chineuses et chineurs, on vous donne rendez-vous au vide-greniers du collège Ménans qui se déroulera dans la cour de l’école de 8h à 17h. Pour les revendeurs 2 € le mètre. Inscription obligatoire. sur place, buvette et petite restauration. .
Collège Ménans 3 rue du puits Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 30 75 85 evenementapelmenans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-grenier à Gy
L’événement Vide-grenier à Gy Gy a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
À voir aussi à Gy (Haute-Saône)
- Circuit pédestre de Fontenelay Gy Haute-Saône 1 mai 2026
- Circuit pédestre de Bellevue Gy Haute-Saône 1 mai 2026
- VTT dans les Monts de Gy Circuit 54 « La Colombine » Gy Haute-Saône 1 mai 2026
- VTT 60 Le Grand Tour des Monts de Gy Gy Haute-Saône 1 mai 2026
- VTT dans les Monts de Gy Circuit 58 « Le Captiot » Gy Haute-Saône 1 mai 2026