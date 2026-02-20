Randonnée plantes aromatiques au départ de Gézier

Gy Haute-Saône

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

2026-06-20

Partez pour une randonnée de 5 km à la découverte des plantes aromatiques !

Séverine vous accompagnera à partir de 14h00, depuis la place du lavoir de Gézier.

Au programme Rencontre de Thierry Sylvestre Au quatre accords , producteur et distillateur de plantes aromatiques, gouter au milieu des jardins de plantes et possibilité d’acheter des produits sur place. Inscription préalable . .

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

