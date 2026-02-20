Randonnée plantes aromatiques au départ de Gézier Gy
Randonnée plantes aromatiques au départ de Gézier Gy samedi 20 juin 2026.
Gy Haute-Saône
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
2026-06-20
Partez pour une randonnée de 5 km à la découverte des plantes aromatiques !
Séverine vous accompagnera à partir de 14h00, depuis la place du lavoir de Gézier.
Au programme Rencontre de Thierry Sylvestre Au quatre accords , producteur et distillateur de plantes aromatiques, gouter au milieu des jardins de plantes et possibilité d’acheter des produits sur place. Inscription préalable . .
Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
