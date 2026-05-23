Visites guidées théâtralisées de Gy Gy
Visites guidées théâtralisées de Gy Gy vendredi 19 juin 2026.
Gy
Visites guidées théâtralisées de Gy
PLace mairie Gy Haute-Saône
Tarif : – – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-06-19 2026-08-07
Laissez-vous guider à travers les rues et ruelles de Gy, par une drôle de citoyenne qui va vous faire découvrir à sa manière, l’histoire et les richesses patrimoniales du vieux bourg ! Il paraît même qu’un arrêt-surprise est prévu ! RV à 20h sur la place de la mairie ( durée 1h30; 1h45). Inscription obligatoire (places limitées) auprès de l’Office de Tourisme des Monts de Gy. .
PLace mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
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English : Visites guidées théâtralisées de Gy
L’événement Visites guidées théâtralisées de Gy Gy a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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