Gy

Visites théâtralisées de GY

Mairie Gy Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Ce soir-là, une guide un peu loufoque décide de présenter l’histoire de son village et de guider ses invités dans les rues et ruelles du vieux bourg ! Et si vous faisiez partie de ces invités ? Pour cela, inscrivez-vous auprès de l’Office de Tourisme pour passer un moment sympa, amusant et plein de belles découvertes. A mi-chemin, stop et surprise ! RV 20h place de la mairie. 4 e adultes ; gratuit 12 ans. .

Mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

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English : Visites théâtralisées de GY

L’événement Visites théâtralisées de GY Gy a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY