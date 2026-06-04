Visites théâtralisées de GY Gy
Visites théâtralisées de GY Gy vendredi 7 août 2026.
Gy
Visites théâtralisées de GY
Mairie Gy Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Ce soir-là, une guide un peu loufoque décide de présenter l’histoire de son village et de guider ses invités dans les rues et ruelles du vieux bourg ! Et si vous faisiez partie de ces invités ? Pour cela, inscrivez-vous auprès de l’Office de Tourisme pour passer un moment sympa, amusant et plein de belles découvertes. A mi-chemin, stop et surprise ! RV 20h place de la mairie. 4 e adultes ; gratuit 12 ans. .
Mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
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English : Visites théâtralisées de GY
L’événement Visites théâtralisées de GY Gy a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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