Gy

Marché d’été nocturne Gy

Place de la mairie Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

De 17h à 22h le centre du village accueillera cet événement, devenu un rendez‑vous incontournable de la saison estivale, réunissant artisans, producteurs et acteurs de la gastronomie locale dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Installés au cœur du village, les stands proposeront une grande variété de créations artisanales, de produits du terroir et de spécialités gourmandes à déguster sur place ou à emporter. Entre découvertes, rencontres et flânerie en soirée, ce marché nocturne offre un moment privilégié pour profiter de l’été et mettre en lumière les savoir‑faire du territoire. .

Place de la mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

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English : Marché d’été nocturne Gy

L’événement Marché d’été nocturne Gy Gy a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY