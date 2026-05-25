Vide-Grenier à Panat Clairvaux-d’Aveyron
Vide-Grenier à Panat Clairvaux-d’Aveyron dimanche 28 juin 2026.
Clairvaux-d’Aveyron
Vide-Grenier à Panat
Rue du château Clairvaux-d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Habitants et professionnels proposeront leurs plus beaux objets aux visiteurs !
Rue du château à Panat
Dimanche 28 juin à partir de 9h
Vente de vins au profit de la restauration de l’église et buvette sur place. .
Rue du château Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie +33 6 11 27 93 17
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English :
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L’événement Vide-Grenier à Panat Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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