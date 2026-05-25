Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-Grenier à Panat Clairvaux-d’Aveyron

Vide-Grenier à Panat Clairvaux-d’Aveyron

Vide-Grenier à Panat Clairvaux-d’Aveyron dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue du château

Ville : 12330 Clairvaux-d'Aveyron

Département : Aveyron

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Clairvaux-d’Aveyron

Vide-Grenier à Panat

Rue du château Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Habitants et professionnels proposeront leurs plus beaux objets aux visiteurs !
Rue du château à Panat
Dimanche 28 juin à partir de 9h
Vente de vins au profit de la restauration de l’église et buvette sur place.   .

Rue du château Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie +33 6 11 27 93 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Locals and professionals alike will be offering their finest items to visitors!

L’événement Vide-Grenier à Panat Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Clairvaux-d'Aveyron (Aveyron)