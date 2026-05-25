Clairvaux-d’Aveyron

Vide-Grenier à Panat

Rue du château Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Habitants et professionnels proposeront leurs plus beaux objets aux visiteurs !

Rue du château à Panat

Dimanche 28 juin à partir de 9h

Vente de vins au profit de la restauration de l’église et buvette sur place. .

Rue du château Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie +33 6 11 27 93 17

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English :

Locals and professionals alike will be offering their finest items to visitors!

L’événement Vide-Grenier à Panat Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)