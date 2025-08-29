Ciné-grimpe d’arbre Marcillac-Vallon

Ciné-grimpe d’arbre Marcillac-Vallon vendredi 3 juillet 2026.

Ciné-grimpe d’arbre

177 chemin de l’Ady Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Vivez un moment suspendu lors de cette soirée de cinéma en plein air pas comme les autres.

Séance programmée par la Communauté de Communes Conques-Marcillac en partenariat avec Mondes & Multitudes et Catalpa.

En parallèle de la projection, l’association Catalpa proposera aux enfants et à toute la famille de se hisser dans les arbres afin de prendre de la hauteur et de tutoyer les cimes. Plateformes et hamacs seront également installés au milieu des feuilles pour une expérience de cinéma plus que jamais grandeur nature. .

177 chemin de l’Ady Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 86 20 contact@cc-conques-marcillac.fr

English :

Experience a moment of suspension at this outdoor cinema evening like no other.

Programmed by the Communauté de Communes Conques-Marcillac in partnership with Mondes & Multitudes and Catalpa.

German :

Erleben Sie einen schwebenden Moment bei diesem nicht alltäglichen Open-Air-Kinoabend.

Die Veranstaltung wird von der Communauté de Communes Conques-Marcillac in Zusammenarbeit mit Mondes & Multitudes und Catalpa organisiert.

Italiano :

Vivete un momento di animazione sospesa in questa serata unica di cinema all’aperto.

Organizzata dalla Communauté de Communes Conques-Marcillac in collaborazione con Mondes & Multitudes e Catalpa.

Espanol :

Viva un momento de animación suspendida en esta velada única de cine al aire libre.

Organizado por la Communauté de Communes Conques-Marcillac en colaboración con Mondes & Multitudes y Catalpa.

