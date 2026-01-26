2ème foire aux disques Clairvaux-d’Aveyron
2ème foire aux disques Clairvaux-d’Aveyron dimanche 14 juin 2026.
2ème foire aux disques
Clairvaux-d’Aveyron Aveyron
Début : Dimanche 2026-06-14
2026-06-14
Deuxième foire aux disques de Clairvaux, à la salle municipale. Le 14 juin, de 9h30 à 17h30.
Le 14 juin aura lieu la deuxième foire aux disques à la salle municipale, Clairvaux. Organisée par Arbouse Store, Arbouse Shop et Arbouse recordings. Vinyles, CD pour plus de 6000 disques à votre disposition..! .
Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie arbouserecordings@gmail.com
Second Clairvaux record fair, at the Salle Municipale. June 14, from 9:30 am to 5:30 pm.
