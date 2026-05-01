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Cabaret Gourmand Brassens Clairvaux-d’Aveyron

Cabaret Gourmand Brassens Clairvaux-d’Aveyron

Cabaret Gourmand Brassens Clairvaux-d’Aveyron vendredi 29 mai 2026.

Ville : 12330 Clairvaux-d'Aveyron

Département : Aveyron

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : Gratuit

Clairvaux-d’Aveyron

Cabaret Gourmand Brassens

Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Brassens entre textes et chansons
Concert
Entrée gratuite au chapeau et auberge espagnole amenez saveurs sucrées ou salées.
Salle du Monastère Clairvaux d’Aveyron   .

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie  

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English :

Brassens entre textes et chansons

L’événement Cabaret Gourmand Brassens Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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