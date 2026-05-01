Cabaret Gourmand Brassens Clairvaux-d’Aveyron
Cabaret Gourmand Brassens Clairvaux-d’Aveyron vendredi 29 mai 2026.
Clairvaux-d’Aveyron
Cabaret Gourmand Brassens
Clairvaux-d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Brassens entre textes et chansons
Concert
Entrée gratuite au chapeau et auberge espagnole amenez saveurs sucrées ou salées.
Salle du Monastère Clairvaux d’Aveyron .
Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie
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English :
Brassens entre textes et chansons
L’événement Cabaret Gourmand Brassens Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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