Clairvaux-d’Aveyron

Marché gourmand Clairvaux d’Aveyron

Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dès 19h00, marché gourmand à Clairvaux d’Aveyron.

Produits locaux et restauration sur place. Bars à vins et bières

Animation musicale Coup de Phil .

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie cdfclairvaux@gmail.com

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English :

From 7pm, gourmet market in Clairvaux d’Aveyron.

L’événement Marché gourmand Clairvaux d’Aveyron Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)