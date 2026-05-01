Marché gourmand Clairvaux d’Aveyron Clairvaux-d’Aveyron
Marché gourmand Clairvaux d’Aveyron Clairvaux-d’Aveyron samedi 30 mai 2026.
Clairvaux-d’Aveyron
Marché gourmand Clairvaux d’Aveyron
Clairvaux-d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dès 19h00, marché gourmand à Clairvaux d’Aveyron.
Produits locaux et restauration sur place. Bars à vins et bières
Animation musicale Coup de Phil .
Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie cdfclairvaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 7pm, gourmet market in Clairvaux d’Aveyron.
L’événement Marché gourmand Clairvaux d’Aveyron Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Clairvaux-d'Aveyron (Aveyron)
- 2ème foire aux disques Clairvaux-d’Aveyron 14 juin 2026
- Ciné-grimpe d’arbre Clairvaux-d’Aveyron 3 juillet 2026
- Rando VTT pédestre Autour du vin Clairvaux-d’Aveyron 13 septembre 2026