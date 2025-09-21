Clairvaux-d’Aveyron

Trail Bruéjouls Tassou Tour

Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Bruéjouls Tassou tour, trail des vignes autour de Bruéjouls.

On se retrouve le 6 Juin pour la 10ème édition du Bruéjouls Tassou Tour.



Il y en aura pour tous les goûts!

Au programme

• 10 km 350 D+ départ 18h

• 20 km 900 D+ départ 17h

• 20 km en relais à 3 900 D+ départ 17h

• Rando 10 km 350 D+ départ 17h

. Courses enfants départ 17h15

Ambiance conviviale garantie

Ravitaillement gourmand (brasero), dans un cadre exceptionnel, village enfants avec jeux en bois, after trail avec groupe de musique… et bien plus encore !



Cadeau pour tous les participants

Repas producteur 3 étoiles (au prix de 15€, réservation avant le 3 Juin au 06 20 46 23 63)

apéro concert produit local



Entre causse et vallon, dans l’antre du vin!



Info et Contact: frbruejouls@gmail.com ou 06 20 46 23 63



Inscrivez vous dès maintenant ici



https://www.tickrace.com/courses/bruejouls-tassou-tour-bruejouls-2026?from=share





.

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bruéjouls Tassou tour, a vineyard trail around Bruéjouls.

L’événement Trail Bruéjouls Tassou Tour Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)