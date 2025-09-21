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Trail Bruéjouls Tassou Tour Clairvaux-d’Aveyron

Trail Bruéjouls Tassou Tour Clairvaux-d’Aveyron

Trail Bruéjouls Tassou Tour Clairvaux-d’Aveyron samedi 6 juin 2026.

Ville : 12330 Clairvaux-d'Aveyron

Département : Aveyron

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Clairvaux-d’Aveyron

Trail Bruéjouls Tassou Tour

Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le Bruéjouls Tassou tour, trail des vignes autour de Bruéjouls.
On se retrouve le 6 Juin pour la 10ème édition du Bruéjouls Tassou Tour.
 
Il y en aura pour tous les goûts!
Au programme
• 10 km 350 D+ départ 18h
• 20 km 900 D+ départ 17h
• 20 km en relais à 3 900 D+ départ 17h
• Rando 10 km 350 D+ départ 17h
. Courses enfants départ 17h15

Ambiance conviviale garantie
Ravitaillement gourmand (brasero), dans un cadre exceptionnel, village enfants avec jeux en bois, after trail avec groupe de musique… et bien plus encore !
 
Cadeau pour tous les participants  
Repas producteur 3 étoiles (au prix de 15€, réservation avant le 3 Juin au 06 20 46 23 63)
apéro concert produit local
 
Entre causse et vallon, dans l’antre du vin!
 
Info et Contact: frbruejouls@gmail.com ou 06 20 46 23 63
 
Inscrivez vous dès maintenant ici  
 
https://www.tickrace.com/courses/bruejouls-tassou-tour-bruejouls-2026?from=share
 
 

 

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Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie  

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English :

The Bruéjouls Tassou tour, a vineyard trail around Bruéjouls.

L’événement Trail Bruéjouls Tassou Tour Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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