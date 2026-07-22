Informations pratiques

Saint-Valérien

Vide grenier à Saint Valérien

Etang des Rulières Saint-Valérien Vendée

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

4e vide-greniers du comité des fêtes

Pour les exposants 2.50 € le mètre linéaire et 5 € eu avec la voiture.

Le café et la brioche sont offerts.

Les exposants seront à l ombre des arbres.

Réservation au 06 70 54 37 20

Ou

sur cealyzia@live.fr

Animations, buvette et restauration possibles. .

Etang des Rulières Saint-Valérien 85570 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 54 37 20 cealyzia@live.fr

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English :

4th Yard Sale Organized by the Festival Committee

L’événement Vide grenier à Saint Valérien Saint-Valérien a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin