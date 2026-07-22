Vide grenier à Saint Valérien Saint-Valérien
dimanche 9 août 2026 · Saint-Valérien
Informations pratiques
Saint-Valérien
Vide grenier à Saint Valérien
Etang des Rulières Saint-Valérien Vendée
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
4e vide-greniers du comité des fêtes
Pour les exposants 2.50 € le mètre linéaire et 5 € eu avec la voiture.
Le café et la brioche sont offerts.
Les exposants seront à l ombre des arbres.
Réservation au 06 70 54 37 20
Ou
sur cealyzia@live.fr
Animations, buvette et restauration possibles. .
Etang des Rulières Saint-Valérien 85570 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 54 37 20 cealyzia@live.fr
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English :
4th Yard Sale Organized by the Festival Committee
L’événement Vide grenier à Saint Valérien Saint-Valérien a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin