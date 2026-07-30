Vide-grenier annuel Coudrecieux
dimanche 6 septembre 2026 · Coudrecieux
Informations pratiques
Coudrecieux
Vide-grenier annuel
place de l’ancienne gare Coudrecieux Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Comme chaque année l’association des parents d’élèves de l’école des Noisetiers se joint à 2 autres associations de la commune (Association de la Randonnée Coudrecélestine et Génération Mouvement).
Restauration possible sur place dans une ambiance conviviale.
Les associations vous attendent nombreux exposants, acheteurs et promeneurs. .
place de l’ancienne gare Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 11 79 01 67
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English :
L’événement Vide-grenier annuel Coudrecieux a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays Perche Sarthois
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