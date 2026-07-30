Informations pratiques

Coudrecieux

Vide-grenier annuel

place de l’ancienne gare Coudrecieux Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Comme chaque année l’association des parents d’élèves de l’école des Noisetiers se joint à 2 autres associations de la commune (Association de la Randonnée Coudrecélestine et Génération Mouvement).

Restauration possible sur place dans une ambiance conviviale.

Les associations vous attendent nombreux exposants, acheteurs et promeneurs. .

place de l’ancienne gare Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 11 79 01 67

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English :

L’événement Vide-grenier annuel Coudrecieux a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays Perche Sarthois