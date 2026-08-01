Vide-grenier Arès
samedi 29 août 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
Vide-grenier
Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 06:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
La vente des emplacements aura lieu sous la halle du marché, place Weiss tous les mardis et dimanches d’avril de 10h à 12h.
Prix de l’emplacement 3€ le mètre linéaire.
Petite restauration sur place.
Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 04 08 77 09.
Lieu esplanade Georges Dartiguelongue. .
Esplanade Georges Dartiguelongue Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 08 77 09 rcnba.sec@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Arès a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme d’Arès
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