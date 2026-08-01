Informations pratiques

Arès

Vide-grenier

Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 06:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La vente des emplacements aura lieu sous la halle du marché, place Weiss tous les mardis et dimanches d’avril de 10h à 12h.

Prix de l’emplacement 3€ le mètre linéaire.

Petite restauration sur place.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 04 08 77 09.

Lieu esplanade Georges Dartiguelongue. .

Esplanade Georges Dartiguelongue Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 08 77 09 r​cnba.sec@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Arès a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme d’Arès