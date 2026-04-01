Vide-grenier Art’R de la Récup TARBES Tarbes

Tarbes

Vide-grenier Art’R de la Récup

TARBES 27 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Art’R de la Récup vous accueille dans une ambiance conviviale Atelier des Créateurs, Association du Commerce Equitable, vide-grenier permanent et buvette avec plats maison …

BON À SAVOIR

– Toute l’année, les bénévoles vous accueillent du lundi au samedi de 14h à 18h.

– Nous proposons des ateliers Arts plastiques, Aquarelle, Acrylique, Couture, Yoga du rire, Origami, Contes…

.

TARBES 27 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Art’R de la Récup welcomes you in a friendly atmosphere: Creators’ Workshop, Fair Trade Association, permanent garage sale and refreshment bar with home-made dishes…

GOOD TO KNOW

– All year round, our volunteers welcome you from Monday to Saturday, 2pm to 6pm.

– We offer workshops in Plastic Arts, Watercolor, Acrylic, Sewing, Laughter Yoga, Origami, Storytelling…

L’événement Vide-grenier Art’R de la Récup Tarbes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de Tarbes|CDT65