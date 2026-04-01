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Vide-grenier Art’R de la Récup TARBES Tarbes

Vide-grenier Art’R de la Récup TARBES Tarbes dimanche 19 avril 2026.

Lieu : TARBES

Adresse : 27 avenue des Forges

Ville : 65000 Tarbes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit

Tarbes

Vide-grenier Art’R de la Récup

TARBES 27 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Art’R de la Récup vous accueille dans une ambiance conviviale Atelier des Créateurs, Association du Commerce Equitable, vide-grenier permanent et buvette avec plats maison …

BON À SAVOIR
– Toute l’année, les bénévoles vous accueillent du lundi au samedi de 14h à 18h.
– Nous proposons des ateliers Arts plastiques, Aquarelle, Acrylique, Couture, Yoga du rire, Origami, Contes…
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TARBES 27 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59  tierslieudesforges65@gmail.com

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English :

Art’R de la Récup welcomes you in a friendly atmosphere: Creators’ Workshop, Fair Trade Association, permanent garage sale and refreshment bar with home-made dishes…

GOOD TO KNOW
– All year round, our volunteers welcome you from Monday to Saturday, 2pm to 6pm.
– We offer workshops in Plastic Arts, Watercolor, Acrylic, Sewing, Laughter Yoga, Origami, Storytelling…

L’événement Vide-grenier Art’R de la Récup Tarbes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de Tarbes|CDT65

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