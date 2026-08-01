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AGENDA · Le Bugue

Vide grenier au Bugue Le Bugue

dimanche 23 août 2026 · Le Bugue

Vide grenier au Bugue Le Bugue

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville
Ville
24260 Le Bugue
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Le Bugue

Vide grenier au Bugue

Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

8h 18h. Organisé dans le cadre des Grandes fêtes de la Saint Louis. 3€ pour les exposants. Entrée libre pour les visiteurs
Vide grenier organisé dans le cadre des fêtes de la Saint Louis.

Pour les exposants
3€ le mètre linéaire. 2€ à partir de 10 mètres linéaires   .

Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 82 12 

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English : Vide grenier au Bugue

8 a.m. 6 p.m. Organized as part of the Grandes Fêtes de la Saint Louis. 3? for exhibitors. Free admission for visitors

L’événement Vide grenier au Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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