Vide-Grenier au Lac de Marcenac Lalbenque
Vide-Grenier au Lac de Marcenac Lalbenque jeudi 14 mai 2026.
Lalbenque
Vide-Grenier au Lac de Marcenac
Lac de Marcenac, Chemin de Marcenac Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide-greniers autour du lac, restauration et buvette sur place
Vide-greniers autour du lac, restauration et buvette sur place
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Lac de Marcenac, Chemin de Marcenac Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 31 72 55 43
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English :
Garage sale around the lake, food and refreshments on site
L’événement Vide-Grenier au Lac de Marcenac Lalbenque a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot
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