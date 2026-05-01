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Vide-Grenier au Lac de Marcenac Lalbenque

Vide-Grenier au Lac de Marcenac Lalbenque

Vide-Grenier au Lac de Marcenac Lalbenque jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Lac de Marcenac, Chemin de Marcenac

Ville : 46230 Lalbenque

Département : Lot

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Lalbenque

Vide-Grenier au Lac de Marcenac

Lac de Marcenac, Chemin de Marcenac Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :
2026-05-14

Vide-greniers autour du lac, restauration et buvette sur place

Vide-greniers autour du lac, restauration et buvette sur place

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Lac de Marcenac, Chemin de Marcenac Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 31 72 55 43 

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English :

Garage sale around the lake, food and refreshments on site

L’événement Vide-Grenier au Lac de Marcenac Lalbenque a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot

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