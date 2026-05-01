Ciné-Lot Rebuilding Lalbenque
Ciné-Lot Rebuilding Lalbenque dimanche 31 mai 2026.
Lalbenque
Ciné-Lot Rebuilding
33 place de la bascule Lalbenque Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Synopsis:
Dans l’Ouest américain, dévasté par des incendies ravageurs, Dusty voit son ranch anéanti par les flammes
Synopsis:
Dans l’Ouest américain, dévasté par des incendies ravageurs, Dusty voit son ranch anéanti par les flammes.
Il trouve refuge dans un camp de fortune et commence lentement à redonner du sens à sa vie. Entouré de personnes qui, comme lui, ont tout perdu, des liens inattendus se tissent. Porté par l’espoir de renouer avec sa fille et son ex-femme, il retrouve peu à peu la volonté de tout reconstruire.
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33 place de la bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
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English :
Synopsis:
In the American West, devastated by raging wildfires, Dusty sees his ranch destroyed by flames
L’événement Ciné-Lot Rebuilding Lalbenque a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CVL Lalbenque Limogne
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