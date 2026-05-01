Lalbenque

Ciné-Lot Rebuilding

33 place de la bascule Lalbenque Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Synopsis:

Dans l’Ouest américain, dévasté par des incendies ravageurs, Dusty voit son ranch anéanti par les flammes

Synopsis:

Dans l’Ouest américain, dévasté par des incendies ravageurs, Dusty voit son ranch anéanti par les flammes.

Il trouve refuge dans un camp de fortune et commence lentement à redonner du sens à sa vie. Entouré de personnes qui, comme lui, ont tout perdu, des liens inattendus se tissent. Porté par l’espoir de renouer avec sa fille et son ex-femme, il retrouve peu à peu la volonté de tout reconstruire.

.

33 place de la bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Synopsis:

In the American West, devastated by raging wildfires, Dusty sees his ranch destroyed by flames

L’événement Ciné-Lot Rebuilding Lalbenque a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CVL Lalbenque Limogne