L’Amphi de Lalbenque: Une Bataille Après l’Autre Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque: Une Bataille Après l’Autre Lalbenque vendredi 10 juillet 2026.
Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque: Une Bataille Après l’Autre
51 rue du Sol Lalbenque Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 22:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Synopsis
Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources
Synopsis
Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé…
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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie
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English :
Synopsis:
A disillusioned and paranoid former revolutionary, Bob lives on the bangs of society, with his independent and resourceful daughter Willa
L’événement L’Amphi de Lalbenque: Une Bataille Après l’Autre Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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