Lalbenque

Rusé festival 1ère édition !

Lalbenque Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-27

Le Rusé Festival débarque pour la toute première fois à Lalbenque !

Pendant quatre jours, le village vivra au rythme des musiques actuelles, des spectacles, des rencontres et des moments partagés dans différents lieux investis pour l’occasion.

Le Rusé Festival débarque pour la toute première fois à Lalbenque !

Pendant quatre jours, le village vivra au rythme des musiques actuelles, des spectacles, des rencontres et des moments partagés dans différents lieux investis pour l’occasion.

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Lalbenque 46230 Lot Occitanie contact.renart@gmail.com

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English :

The Rusé Festival is coming to Lalbenque for the very first time!

For four days, the village will be alive to the rhythm of current music, shows, meetings and shared moments in various venues invested for the occasion.

L’événement Rusé festival 1ère édition ! Lalbenque a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Lalbenque Limogne