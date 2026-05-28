Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Lalbenque
Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Lalbenque mercredi 1 juillet 2026.
Lalbenque
Exposition Nos chemins se rencontrèrent…
38 Place de la Bascule Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-01
Photographiez un animal sauvage qui s’est approché de vous dans votre jardin ou au détour d’un sentier
Photographiez un animal sauvage qui s’est approché de vous dans votre jardin ou au détour d’un sentier. Mammifères curieux, oiseaux gourmands ou insectes affairés, ouvrez vos yeux et vos oreilles et immortalisez cette rencontre unique.
Avec la participation de Bernard Roux et Eliot Bailly-Delclaux
Animations gratuites
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38 Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 24 22 56 mediatheque@ccpll.fr
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English :
Photograph a wild animal that has approached you in your garden or along a path
L’événement Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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