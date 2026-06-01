Randonnée équestre au Gascou avec l’ARET Lalbenque dimanche 28 juin 2026.

Lalbenque

Randonnée équestre au Gascou avec l’ARET

Le Gascou Lalbenque Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L'association des randonnées équestres des truffières vous convie à une dernière randonnée avant la trêve estivale.

L'association des randonnées équestres des truffières vous convie à une dernière randonnée avant la trêve estivale.

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Le Gascou Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 78 92 47 71 aret.lalbenque@gmail.com

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English :

L’association des randonnées équestres des truffières invites you to a last ride before the summer break.

L’événement Randonnée équestre au Gascou avec l’ARET Lalbenque a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CVL Lalbenque Limogne