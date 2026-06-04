Rando du Petit patrimoine à Lalbenque et ses environs Lalbenque
Rando du Petit patrimoine à Lalbenque et ses environs Lalbenque mardi 7 juillet 2026.
Lalbenque
Rando du Petit patrimoine à Lalbenque et ses environs
Place de la Bascule Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 08:45:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Le club de randonnée Le Mille Pattes de Lalbenque organisera tous les mardis matin de juillet et août des randos de 8 km, accessibles à tous (adultes et enfants)
Le club de randonnée Le Mille Pattes de Lalbenque organisera tous les mardis matin de juillet et août des randos de 8 km, accessibles à tous (adultes et enfants). L'objectif est de de découvrir le petit patrimoine (puits, gariottes…) de Lalbenque et ses environs (Laburgade, Cieurac, Varaire)
.
Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 32 65 53 54 clublemillepattes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Mille Pattes hiking club in Lalbenque will be organizing 8 km hikes every Tuesday morning in July and August, open to all (adults and children)
L’événement Rando du Petit patrimoine à Lalbenque et ses environs Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Lalbenque (Lot)
- Fête de la musique et marché gourmand à Lalbenque Lalbenque 12 juin 2026
- Rusé festival 1ère édition ! Lalbenque 25 juin 2026
- Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Lalbenque 1 juillet 2026
- L’Amphi de Lalbenque: Soirée d’ouverture Lalbenque 2 juillet 2026
- L’amphi de Lalbenque musique occitane Lalbenque 8 juillet 2026