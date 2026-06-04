Lalbenque

Rando du Petit patrimoine à Lalbenque et ses environs

Place de la Bascule Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 08:45:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Le club de randonnée Le Mille Pattes de Lalbenque organisera tous les mardis matin de juillet et août des randos de 8 km, accessibles à tous (adultes et enfants)

Le club de randonnée Le Mille Pattes de Lalbenque organisera tous les mardis matin de juillet et août des randos de 8 km, accessibles à tous (adultes et enfants). L'objectif est de de découvrir le petit patrimoine (puits, gariottes…) de Lalbenque et ses environs (Laburgade, Cieurac, Varaire)

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Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 32 65 53 54 clublemillepattes@gmail.com

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English :

Le Mille Pattes hiking club in Lalbenque will be organizing 8 km hikes every Tuesday morning in July and August, open to all (adults and children)

L’événement Rando du Petit patrimoine à Lalbenque et ses environs Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot