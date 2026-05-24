Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et théâtre

51 rue du Sol Lalbenque Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

19h Apéro-concert avec Ilda

21h Bzzzz Solo de théâtre tragi-comique sur le sens de l’existence

19h Apéro-concert avec Ilda

21h Bzzzz Solo de théâtre tragi-comique sur le sens de l’existence

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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr

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English :

7pm: Apéro-concert with Ilda

9pm: Bzzzz Solo tragi-comic theater about the meaning of existence

L’événement L’Amphi de Lalbenque apéro concert et théâtre Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot