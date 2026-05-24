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L’Amphi de Lalbenque apéro concert et théâtre Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et théâtre Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et théâtre Lalbenque jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : 51 rue du Sol

Ville : 46230 Lalbenque

Département : Lot

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 Général

Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et théâtre

51 rue du Sol Lalbenque Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

  • 19h Apéro-concert avec Ilda
  • 21h Bzzzz Solo de théâtre tragi-comique sur le sens de l’existence
  • 19h Apéro-concert avec Ilda
  • 21h Bzzzz Solo de théâtre tragi-comique sur le sens de l’existence

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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17  mairie@lalbenque.fr

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English :

  • 7pm: Apéro-concert with Ilda
  • 9pm: Bzzzz Solo tragi-comic theater about the meaning of existence

L’événement L’Amphi de Lalbenque apéro concert et théâtre Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot

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