L’Amphi de Lalbenque apéro concert et théâtre Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque apéro concert et théâtre Lalbenque jeudi 16 juillet 2026.
Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque apéro concert et théâtre
51 rue du Sol Lalbenque Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
- 19h Apéro-concert avec Ilda
- 21h Bzzzz Solo de théâtre tragi-comique sur le sens de l’existence
- 19h Apéro-concert avec Ilda
- 21h Bzzzz Solo de théâtre tragi-comique sur le sens de l’existence
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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr
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English :
- 7pm: Apéro-concert with Ilda
- 9pm: Bzzzz Solo tragi-comic theater about the meaning of existence
L’événement L’Amphi de Lalbenque apéro concert et théâtre Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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