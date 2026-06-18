Lalbenque

Soirée Estiv’Oc

Le Bourg Lalbenque Lot

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-31 2026-08-19

Estivoc est de retour à Lalbenque, et propose plusieurs soirées cet été.

Es un "Estivoc engrunat", comme une coque de maïs que l'on égrène

Estivoc est de retour à Lalbenque, et propose plusieurs soirées cet été.

Es un "Estivoc engrunat", comme une coque de maïs que l'on égrène.

Quatre dates pour vous faire parlar, cantar et dançar en Occitan !

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Le Bourg Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 17 41 98 91 festivalestivoc@gmail.com

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English :

Estivoc is back in Lalbenque and is offering several evening events this summer.

It’s an “Estivoc engrunat,” like a mussel shell that’s been shelled

L’événement Soirée Estiv’Oc Lalbenque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CVL Lalbenque Limogne