Fête de la musique et marché gourmand à Lalbenque Lalbenque
Fête de la musique et marché gourmand à Lalbenque Lalbenque vendredi 12 juin 2026.
Lalbenque
Fête de la musique et marché gourmand à Lalbenque
Place du Mercadiol Lalbenque Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Cette année encore le comité des fêtes de Lalbenque organise la fête de la musique
Cette année encore le comité des fêtes de Lalbenque organise la fête de la musique. La soirée sera animée par le groupe MAD. Vous pourrez en profiter pour manger de bons produits locaux au marché gourmand. Apportez vos couverts.
.
Place du Mercadiol Lalbenque 46230 Lot Occitanie cdf.lalbenque@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Again this year, Lalbenque’s Comité des fêtes is organizing the Fête de la Musique
L’événement Fête de la musique et marché gourmand à Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Lalbenque (Lot)
- Ciné-Lot Rebuilding Lalbenque 31 mai 2026
- L’Amphi de Lalbenque: Soirée d’ouverture Lalbenque 2 juillet 2026
- L’amphi de Lalbenque musique occitane Lalbenque 8 juillet 2026
- L’Amphi de Lalbenque: Une Bataille Après l’Autre Lalbenque 10 juillet 2026
- Amphithéâtre de Lalbenque Rien à dire Lalbenque 18 juillet 2026