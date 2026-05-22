Lalbenque

Fête de la musique et marché gourmand à Lalbenque

Place du Mercadiol Lalbenque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Cette année encore le comité des fêtes de Lalbenque organise la fête de la musique

Cette année encore le comité des fêtes de Lalbenque organise la fête de la musique. La soirée sera animée par le groupe MAD. Vous pourrez en profiter pour manger de bons produits locaux au marché gourmand. Apportez vos couverts.

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Place du Mercadiol Lalbenque 46230 Lot Occitanie cdf.lalbenque@gmail.com

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English :

Again this year, Lalbenque’s Comité des fêtes is organizing the Fête de la Musique

L’événement Fête de la musique et marché gourmand à Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cahors Vallée du Lot