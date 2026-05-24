L’Amphi de Lalbenque: Soirée d’ouverture Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque: Soirée d’ouverture Lalbenque jeudi 2 juillet 2026.
Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque: Soirée d’ouverture
51 rue du Sol Lalbenque Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
L'amphi de Lalbenque vous invite pour l'inauguration de la saison 2026 !
L'amphi de Lalbenque vous invite pour l'inauguration de la saison 2026 !
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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr
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English :
L’amphi de Lalbenque invites you to the inauguration of the 2026 season!
L’événement L’Amphi de Lalbenque: Soirée d’ouverture Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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