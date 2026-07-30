Informations pratiques

Lalbenque

Festival du livre de Lalbenque

120 rue du marché aux truffes Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

L'association Le livre, une aventure organise à Lalbenque son 3e festival du livre du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026.

L'association Le livre, une aventure organise à Lalbenque son 3e festival du livre du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026.

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120 rue du marché aux truffes Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 66 26 93 96

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English :

The association “Le livre, une aventure” is organizing its 3rd book festival in Lalbenque from Friday, September 25, to Sunday, September 27, 2026.

L’événement Festival du livre de Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-07-30 par OT CVL Lalbenque Limogne