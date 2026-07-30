Festival du livre de Lalbenque Lalbenque
vendredi 25 septembre 2026 · Lalbenque
Informations pratiques
Lalbenque
Festival du livre de Lalbenque
120 rue du marché aux truffes Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
L'association Le livre, une aventure organise à Lalbenque son 3e festival du livre du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026.
L'association Le livre, une aventure organise à Lalbenque son 3e festival du livre du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026.
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120 rue du marché aux truffes Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 66 26 93 96
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English :
The association “Le livre, une aventure” is organizing its 3rd book festival in Lalbenque from Friday, September 25, to Sunday, September 27, 2026.
L’événement Festival du livre de Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-07-30 par OT CVL Lalbenque Limogne
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