Soirée jeux et cirque à l’Amphi de Lalbenque Lalbenque
Soirée jeux et cirque à l’Amphi de Lalbenque Lalbenque jeudi 13 août 2026.
Lalbenque
Soirée jeux et cirque à l’Amphi de Lalbenque
51 rue du sol Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
- 19h Apéro jeux au café associatif de la Tresse
- 21h Les Vacances de Pina Loches Solo gestuel et clownesque
- 19h Apéro jeux au café associatif de la Tresse
- 21h Les Vacances de Pina Loches Solo gestuel et clownesque
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51 rue du sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr
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English :
- 19h Apéro jeux au café associatif de la Tresse
- 21h Les Vacances de Pina Loches Solo gestuel et clownesque
L’événement Soirée jeux et cirque à l’Amphi de Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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