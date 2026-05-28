Lalbenque

Soirée jeux et cirque à l’Amphi de Lalbenque

51 rue du sol Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

19h Apéro jeux au café associatif de la Tresse

21h Les Vacances de Pina Loches Solo gestuel et clownesque

19h Apéro jeux au café associatif de la Tresse

21h Les Vacances de Pina Loches Solo gestuel et clownesque

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51 rue du sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr

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English :

19h Apéro jeux au café associatif de la Tresse

21h Les Vacances de Pina Loches Solo gestuel et clownesque

L’événement Soirée jeux et cirque à l’Amphi de Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot