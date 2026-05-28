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Soirée jeux et cirque à l’Amphi de Lalbenque Lalbenque

Soirée jeux et cirque à l’Amphi de Lalbenque Lalbenque

Soirée jeux et cirque à l’Amphi de Lalbenque Lalbenque jeudi 13 août 2026.

Adresse : 51 rue du sol

Ville : 46230 Lalbenque

Département : Lot

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Lalbenque

Soirée jeux et cirque à l’Amphi de Lalbenque

51 rue du sol Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

  • 19h Apéro jeux au café associatif de la Tresse
  • 21h Les Vacances de Pina Loches Solo gestuel et clownesque
  • 19h Apéro jeux au café associatif de la Tresse
  • 21h Les Vacances de Pina Loches Solo gestuel et clownesque

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51 rue du sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17  mairie@lalbenque.fr

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English :

  • 19h Apéro jeux au café associatif de la Tresse
  • 21h Les Vacances de Pina Loches Solo gestuel et clownesque

L’événement Soirée jeux et cirque à l’Amphi de Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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