Festival les Mélodies du Causse Soirée Offenbach Lalbenque
Festival les Mélodies du Causse Soirée Offenbach Lalbenque jeudi 6 août 2026.
Lalbenque
Festival les Mélodies du Causse Soirée Offenbach
51 rue du Sol Lalbenque Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Les artistes réunis pour ce concert d’opérette interprètent l’œuvre de Jacques Offenbach tout en mettant à l’honneur les talents de notre région.
À travers ce programme festif et élégant, ils font vivre l’esprit de l’opérette avec passion, proximité et convivialité.
Ce concert est ainsi l’occasion de découvrir ou redécouvrir des artistes locaux engagés au service de la musique et du spectacle vivant.
Les artistes réunis pour ce concert d’opérette interprètent l’œuvre de Jacques Offenbach tout en mettant à l’honneur les talents de notre région.
À travers ce programme festif et élégant, ils font vivre l’esprit de l’opérette avec passion, proximité et convivialité.
Ce concert est ainsi l’occasion de découvrir ou redécouvrir des artistes locaux engagés au service de la musique et du spectacle vivant.
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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie
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English :
The artists gathered for this operetta concert perform the works of Jacques Offenbach while showcasing the talents of our region.
Through this festive and elegant program, they bring the spirit of operetta to life with passion, warmth, and conviviality.
This concert is thus an opportunity to discover or rediscover local artists dedicated to music and the performing arts.
L’événement Festival les Mélodies du Causse Soirée Offenbach Lalbenque a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cahors Vallée du Lot
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