Lalbenque

Amphithéâtre de Lalbenque Repas et rugby acrobatique

51 rue du sol Lalbenque Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

19h Apéro-repas proposé et animé par l’Encantado

21h En Mêlées Duo de rugby acrobatique et participatif

19h Apéro-repas proposé et animé par l’Encantado

21h En Mêlées Duo de rugby acrobatique et participatif

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51 rue du sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr

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English :

19h Apéro-repas proposed and hosted by l?Encantado

21h En Mêlées Acrobatic and participative rugby duo

L’événement Amphithéâtre de Lalbenque Repas et rugby acrobatique Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot