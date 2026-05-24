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Amphithéâtre de Lalbenque Repas et rugby acrobatique Lalbenque

Amphithéâtre de Lalbenque Repas et rugby acrobatique Lalbenque

Amphithéâtre de Lalbenque Repas et rugby acrobatique Lalbenque jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : 51 rue du sol

Ville : 46230 Lalbenque

Département : Lot

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 Général

Lalbenque

Amphithéâtre de Lalbenque Repas et rugby acrobatique

51 rue du sol Lalbenque Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

  • 19h Apéro-repas proposé et animé par l’Encantado
  • 21h En Mêlées Duo de rugby acrobatique et participatif
  • 19h Apéro-repas proposé et animé par l’Encantado
  • 21h En Mêlées Duo de rugby acrobatique et participatif

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51 rue du sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17  mairie@lalbenque.fr

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English :

  • 19h Apéro-repas proposed and hosted by l?Encantado
  • 21h En Mêlées Acrobatic and participative rugby duo

L’événement Amphithéâtre de Lalbenque Repas et rugby acrobatique Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot

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