Amphithéâtre de Lalbenque Repas et rugby acrobatique Lalbenque
Amphithéâtre de Lalbenque Repas et rugby acrobatique Lalbenque jeudi 23 juillet 2026.
Lalbenque
Amphithéâtre de Lalbenque Repas et rugby acrobatique
51 rue du sol Lalbenque Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
- 19h Apéro-repas proposé et animé par l’Encantado
- 21h En Mêlées Duo de rugby acrobatique et participatif
- 19h Apéro-repas proposé et animé par l’Encantado
- 21h En Mêlées Duo de rugby acrobatique et participatif
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51 rue du sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr
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English :
- 19h Apéro-repas proposed and hosted by l?Encantado
- 21h En Mêlées Acrobatic and participative rugby duo
L’événement Amphithéâtre de Lalbenque Repas et rugby acrobatique Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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