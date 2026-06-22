Informations pratiques

Lalbenque

Ateliers de Pâtisserie à Lalbenque Choux façon trompe l’oeil de Truffe

7 rue du marché aux truffes Lalbenque Lot

Tarif : 60 – 60 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-16 2026-08-04 2026-08-18

Au cœur de Lalbenque, Saison Pâtisserie vous invite à vivre une expérience gourmande originale dans un véritable laboratoire artisanal

Au cœur de Lalbenque, Saison Pâtisserie vous invite à vivre une expérience gourmande originale dans un véritable laboratoire artisanal. Anne-Lise Delort vous accueille en petit groupe pour partager les gestes, les textures et les secrets qui font la réussite de la pâtisserie française.

L'atelier signature Choux trompe-l'œil à la truffe du Quercy permet de réaliser une création surprenante inspirée de l'or noir du Lot, mêlant savoir-faire artisanal, créativité et découverte d'un produit emblématique du territoire. Une expérience rare et originale à vivre dans le Lot.

Les passionnés de pâtisserie pourront également participer à l'atelier Macarons, conçu pour transmettre tous les secrets de cette spécialité réputée délicate maîtrise du macaronnage, textures, cuisson et astuces de professionnel.Un moment convivial pour maîtriser les gestes c lés et repartir avec vos créations maison !

.

7 rue du marché aux truffes Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 7 64 03 45 58 bonjour@saison-patisserie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of Lalbenque, Saison P%E2tisserie invites you to enjoy a unique gourmet experience in a genuine artisanal bakery

L’événement Ateliers de Pâtisserie à Lalbenque Choux façon trompe l’oeil de Truffe Lalbenque a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot