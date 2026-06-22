Ateliers de Pâtisserie à Lalbenque Macarons Lalbenque
Ateliers de Pâtisserie à Lalbenque Macarons Lalbenque jeudi 9 juillet 2026.
Lalbenque
Ateliers de Pâtisserie à Lalbenque Macarons
7 rue du marché aux truffes Lalbenque Lot
Tarif : 60 – 60 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-11
Au cœur de Lalbenque, Saison Pâtisserie vous invite à vivre une expérience gourmande originale dans un véritable laboratoire artisanal
Au cœur de Lalbenque, Saison Pâtisserie vous invite à vivre une expérience gourmande originale dans un véritable laboratoire artisanal. Anne-Lise Delort vous accueille en petit groupe pour partager les gestes, les textures et les secrets qui font la réussite de la pâtisserie française.
L'atelier signature Choux trompe-l'œil à la truffe du Quercy permet de réaliser une création surprenante inspirée de l'or noir du Lot, mêlant savoir-faire artisanal, créativité et découverte d'un produit emblématique du territoire. Une expérience rare et originale à vivre dans le Lot.
Les passionnés de pâtisserie pourront également participer à l'atelier Macarons, conçu pour transmettre tous les secrets de cette spécialité réputée délicate maîtrise du macaronnage, textures, cuisson et astuces de professionnel.Un moment convivial pour maîtriser les gestes c lés et repartir avec vos créations maison !
.
7 rue du marché aux truffes Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 7 64 03 45 58 bonjour@saison-patisserie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the heart of Lalbenque, Saison P%E2tisserie invites you to enjoy a unique gourmet experience in a genuine artisanal bakery
L’événement Ateliers de Pâtisserie à Lalbenque Macarons Lalbenque a été mis à jour le 2026-06-22 par OT CVL Lalbenque Limogne
À voir aussi à Lalbenque (Lot)
- Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Lalbenque 1 juillet 2026
- Rando du Petit patrimoine à Lalbenque et ses environs Lalbenque 7 juillet 2026
- L’amphi de Lalbenque musique occitane Lalbenque 8 juillet 2026
- Soirée Estiv’Oc Lalbenque 8 juillet 2026
- L’Amphi de Lalbenque: Une Bataille Après l’Autre Lalbenque 10 juillet 2026